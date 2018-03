Dutroux-Anwalt: 25 Jahre Haft sind genug

Anzeige

Brüssel.Sein Name steht für ein Trauma, das weit über Belgien hinausreicht: Marc Dutroux. In den 90er Jahren entführte, vergewaltigte und tötete er vier Mädchen. Weitere Sexualmorde werden ihm zur Last gelegt. Nun muss sich das Land erneut mit der Frage quälen: Soll der Mörder vorzeitig aus der Haft entlassen werden?

Wieder werden sie überall gezeigt, die Porträts von Sabine, Laetita – beide haben überlebt –, An und Eefje sowie von Melissa und Julie, die mit gerade mal acht Jahren im Keller des Hauses von Marc Dutroux verhungert waren. Die anderen, damals zwischen zwölf und 19 Jahre alt, wurden eingepfercht, vergewaltigt und anderen Tätern überlassen.

1996 verhaftete die Polizei Marc Dutroux (61) und seine Frau Michelle Martin (58), 2004 wurde er zu lebenslanger Haft und anschließender zehnjähriger Sicherungsverwahrung verurteilt. „25 Jahre Haft sind genug“, schreibt jetzt sein Anwalt Bruno Dayez in seinem Buch „Warum Marc Dutroux freigelassen werden sollte“.