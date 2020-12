Berlin.Als „Tatort“-Kommissar Borowski hat sich Axel Milberg längst im Bewusstsein der Fernsehzuschauer eingeprägt. Aber der 64-Jährige Wahl-Münchner gehört auch zum Ensemble einer weiteren hoch erfolgreichen Reihe: In den Filmen um die Familie Bundschuh zeigt der Familienvater sein Talent zur Komödie – demnächst in der Folge „Weihnachtschaos“ (am 21.12. um 20.15 Uhr im ZDF). Der Hang zur Komik ist freilich unterfüttert von durchaus schmerzvollen Erfahrungen und Erkenntnissen – ob in puncto Blinddarm oder zu den Befindlichkeiten seiner Eltern.

Anlässlich einer Weihnachtskomödie werden Sie viel zu Ihren Festtagsgepflogenheiten befragt werden. Waren Sie sich dieser Gefahr bewusst?

Axel Milberg: Ja, ich habe auch kurz aufgestöhnt, als das ZDF einen Weihnachtsfilm zur Familie Bundschuh bestellte: „Wir haben doch schon einen gemacht.“ – „Ja, wir wollen noch einen.“ Offensichtlich ist für die große Mehrheit der Zuschauer das Thema Weihnachten unbewältigt.

Warum hörten Sie dann auf zu stöhnen?

Milberg: Weil Regisseur Thomas Nennstiel und Autorin Kerstin Cantz sich dann ans Werk machten und beide mich mit vielen Details überraschten. Die Einwände, die man gegen Komödien hat, dass sie vorhersehbar oder zu gemächlich sind, fielen flach. Im Gegenteil. Ich musste mich sputen, um den Ansprüchen der Regie zu genügen. Komisch ist es nur für die, die von außen auf die Probleme der Figuren schauen. Das kennt man ja aus eigener Erfahrung: Wir sind stinkwütend oder schreien vor Schmerz, und die Familie kichert: „Das sieht so lustig aus.“ – „Ja, könnt ihr mich denn nicht bedauern?“ Echte Verzweiflung gehört zur Komödie.

Schaffen Sie es, über sich selbst in solchen Situationen zu lachen?

Milberg: Aber nein, das ist mir fremd – ja doch, schon, natürlich, manchmal dauert’s aber ein bisschen. Dann sind alle erleichtert, wenn man das mit Humor nimmt. Aber es ist nicht immer so.

Haben Sie ein Beispiel, wo das nicht funktionierte?

Milberg: Ende März verspürte ich einen Schmerz rechts unten im Unterleib. Meine Frau meinte, das sei ein verstecktes Püpschen, und kicherte. Aber am nächsten Tag tat das immer noch weh. Ich ging zum Gastroenterologen meines Vertrauens, und am gleichen Abend lag ich zur Notoperation in einem Krankenhaus, das in Erwartung der Corona-Patienten wie leer gefegt war. Es war der Blinddarm.

Das spricht aber nicht für das Urteilsvermögen Ihrer Frau...

Milberg: Sie ist eine brillante Diagnostikerin, normalerweise, wovon alle profitieren. Abgesehen davon gelten wir Männer aber auch schnell als wehleidig. Und so kam es dann zu einem kleinen Missverhältnis zwischen meiner Verfassung und ihrer Einschätzung.

Solche Diskrepanzen finden sich ja auch bei der Familie Bundschuh.

Milberg: Ich spiele den Familienvater, und ich habe es am liebsten, wenn alle heiter sind. Wenn einer Probleme hat, dann wird da einfach ein Pflaster darauf gemacht. Das gilt speziell an Weihnachten, wo alle dringend Harmonie brauchen.

Suchen Sie selbst auch Harmonie oder gehen Sie Problemen an die Wurzel?

Milberg: Ich liebe Harmonie, aber ich bin auch für Überzeugungen streitbar und halte mit meiner Meinung nicht hinter dem Busch.

Das heißt, es kracht gelegentlich bei Ihnen zu Hause?

Milberg: In der Familie ist man ein Team. Meine Frau ist sehr praktisch, und ich habe von ihr gelernt zu unterscheiden, wo ein Problem wirklich ein Problem ist und wo ich übertreibe. Vieles löst sich durch Kommunikation. Natürlich, ich will, dass wir glücklich sind. Ich habe das in der Generation meiner Eltern gesehen, wo ich dachte: „Sie könnten eigentlich viel glücklicher sein und kriegen die Unbeschwertheit nicht richtig hin.“

Warum?

Milberg: So viele unnötige Sorgen. Das gilt wohl vor allem für die Nachkriegs- und Kriegsgeneration. Ist es nicht so: Es gibt Probleme, die kann man lösen, und wenn man sie nicht lösen kann, kann man seine Einstellung dazu verändern? Ganz pragmatisch.

