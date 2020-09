Ehepaar Obama am meisten bewundert

Michelle und Barack Obama führen in der Umfrage die Liste an. © dpa

Köln.Barack und Michelle Obama genießen nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sowohl bei den Menschen in Deutschland als auch weltweit die meiste Bewunderung. Bei den Befragten in Deutschland verteidigten der frühere US-Präsident und seine Frau ihre Spitzenpositionen, nachdem das Paar schon in der Vorjahreserhebung ganz oben gelandet war, teilte YouGov am Freitag mit.

Veränderungen gab es demnach auf den weiteren Plätzen: So landet Fußballtrainer Jürgen Klopp unter den in Deutschland am meisten bewunderten Männern nun auf Platz zwei und der Dalai Lama auf Platz drei. Im Vorjahr hatte der Dalai Lama Platz zwei erreicht, Bill Gates den dritten Platz.

Merkel auf Platz zwei

In Deutschland liegt nun Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unter den Frauen auf Platz zwei und die britische Queen Elizabeth II. auf Platz drei. Im vergangenen Jahr war es umgekehrt: Merkel auf Rang drei und die Queen auf Rang zwei.

Weltweit gesehen tauschten Barack Obama und Bill Gates die Plätze. YouGov zufolge erreicht Obama erstmals seit Start der „World’s most admired“-Umfrage im Jahr 2014 die Spitze. Gates liegt auf Rang zwei. Die weltweit am meisten bewunderte Frau bleibt in der Umfrage Michelle Obama. Schauspielerin Angelina Jolie erreicht Platz zwei.

Bei der Umfrage „World’s most admired 2020“ über die weltweit am meisten bewunderten Prominenten hatte YouGov 45 000 Menschen in 42 Ländern befragt. dpa

