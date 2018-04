Eifersucht und Rache als Motiv

Anzeige

Landau/Kandel.Knapp vier Monate nach dem tödlichen Messerangriff auf ein 15-jähriges Mädchen im pfälzischen Kandel hat die Staatsanwaltschaft ihren Ex-Freund wegen Mordes angeklagt. Der mutmaßlich aus Afghanistan stammende Flüchtling hat den Ermittlungen zufolge am 27. Dezember in einem Drogeriemarkt plötzlich ein Messer gezogen und sieben Mal auf die junge Frau eingestochen, wie die Staatsanwaltschaft Landau gestern mitteilte. Das Opfer habe keine Chance gehabt, sich zu wehren. Ein Stich in die Herzgegend war tödlich, Mia starb kurze Zeit später. Motiv für die Tat sollen übersteigerte Eifersucht und Rache gewesen sein.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der junge Mann seine Ex-Freundin bestrafen wollte, weil sie sich einige Wochen zuvor von ihm getrennt hatte und dann mit einem anderen Jungen befreundet gewesen sein soll. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft und äußert sich nach wie vor nicht zu den Vorwürfen. Ein Termin für den Prozess vor dem Landgericht Landau steht noch nicht fest.

Gewalt bei Demonstrationen

Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Seit dem Tod der 15-Jährigen kommt es in Kandel immer wieder zu Demonstrationen von rechtspopulistischen Gruppen und zu Gegendemonstrationen. Bei Demos am 24. März hatte es Übergriffe auf Polizeibeamte gegeben. Angehörige einer linksgerichteten Gruppierung hatten versucht, in Richtung von Demonstrationsteilnehmern des rechtsgerichteten Bündnisses „Wir sind Kandel“ zu gelangen, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) gestern im Innenausschuss des Landtags in Mainz sagte. Die Polizei haben den Durchbruch verhindert, es seien Böller in Richtung der Beamten geflogen, acht seien leicht verletzt worden. Zu verletzten Demonstranten gebe es keine Erkenntnisse.