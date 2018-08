„Ein Alptraum, ein einziger Alptraum“

Anzeige

Frankfurt.An diesem heißen Augusttag herrscht noch größeres Gedränge als sonst in Teilen des Frankfurter Flughafens. Nach einem Sicherheitsproblem und folgender Teilräumung stauen sich die Passagiere vor dem abgesperrten Teil in der Abflughalle A am Terminal 1. „Bitte gehen Sie zurück, die Halle ist gesperrt“, fordert ein junger Bundespolizist die Reisenden auf. Beamte bilden eine Kette vor dem rot-weißen Flatterband der Absperrung.

Einige Passagiere reagieren gleichmütig, andere genervt. Ängstlich wirkt niemand, auch das Wort „Sicherheitsvorfall“ weckt keine Besorgnis. „Letzten Monat in München war ja auch nur blinder Alarm“, sagt ein Reisender. Genervt kurvt eine andere Passagierin ihren voll beladenen Gepäckwagen zurück in die schnell wachsende Menschenmenge.

Wasser, Saft und Snacks

Flughafenmitarbeiter versuchen, das in Teilen der Halle zunehmend chaotische Gedränge so unter Kontrolle zu halten, dass Feuerwehrzufahrten offen bleiben. Obwohl es angesichts der Menschenmassen zunehmend stickig ist, scheint aber niemand zu schwächeln. Für durstige, gestrandete Reisende gibt es Wasser, Saft und kleine Snacks.