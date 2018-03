„Ein falscher Blick kann genügen“

Anzeige

Vorwürfe des versuchten Mordes

Strobl nannte nur die Landkreise, Details gab er nicht bekannt. Vom 26. März an müssen sich der Anführer der Gruppe („Weltpräsident“) und sein „Weltvizepräsident“ sowie sechs weitere mutmaßliche „Osmanen“ in Stuttgart vor dem Landgericht verantworten. Ihnen werden unter anderem versuchter Mord, versuchter Totschlag, räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung, Zwangsprostitution und Zuhälterei vorgehalten. In Baden-Württemberg wurden auch Objekte in Mannheim durchsucht. „Es gab Razzien in Wohnungen und Firmen, die mit den ,Osmanen’ in Verbindung stehen“, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg auf Anfrage dieser Zeitung.

Berichten der „Stuttgarter Nachrichten“ zufolge soll die rockerähnliche Gruppe Verbindungen zur Türkei haben. Der türkische AKP-Parlamentsabgeordnete Metin Külünk soll die „Osmanen“ gar finanziell unterstützen, doch dieser weist die Anschuldigungen zurück. „Die Behauptungen sind falsch. Man versucht, uns immer wieder zu verleumden. Dagegen haben wir offiziell Beschwerde eingelegt“, so ein Sprecher des Abgeordneten telefonisch auf Anfrage dieser Zeitung. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Uli Sckerl aus Weinheim sagte: „Wir dürfen nicht zulassen, dass aus dem Ausland gesteuerte Gruppen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfen.“

Die Mitgliederzahl der „Osmanen“ ist in Baden-Württemberg deutlich gesunken. Von ursprünglich 250 Mitgliedern und zehn Ortsgruppen 2016 ist die Gruppe auf 100 Mitglieder und sechs Ortsgruppen geschrumpft. Gründe dafür sind laut LKA die „nach und nach weniger werdende Euphorie“ und Festnahmen. Die Gesamtzahl der Mitglieder aller Gruppen bleibe konstant.

Gefahr auch für Unbeteiligte

Von den Gruppen gehe aber auch für Unbeteiligte Gefahr aus. „Da genügt schon ein falscher Blick, und dann kann es zu Gewalttaten kommen“, erklärte der LKA-Sprecher. „Die ,Osmanen’ tragen mit anderen rockerähnlichen Gruppen Gebietskonflikte aus. Das Gewaltmonopol des Staates wird nicht anerkannt.“

Weder kooperiere man mit der Polizei, wenn es um die Aufklärung von Straftaten ginge, noch ziehe man sie als Opfer einer Gewalttat zu Rate. Das sei ein striktes Tabu, sagt der LKA-Sprecher. „Wenn ein Mitglied verletzt ist, sagt es im Krankenhaus nicht, wodurch die Verletzung entstanden ist. Da werden die erfinderisch. Völlig abstrus heißt es dann etwa: ,Ich bin in eine Heckenschere gefallen’.“

