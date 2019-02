Ein halbes Jahrhundert die Modewelt geprägt

Paris.Man wüsste zu gerne, wie der „Mode-Kaiser“ selbst seinen eigenen Tod kommentiert hätte. Wahrscheinlich wäre ihm einer seiner berüchtigten Sprüche frei von jedem Pathos über die Lippen gekommen. Die Nachricht von Karl Lagerfels Tod gestern erschüttert nicht nur die Modebranche.

Völlig überraschend kam sie allerdings nicht: Zum ersten Mal begrüßte der Chefdesigner von Chanel im Januar nach der Modenschau bei der Fashion Week in Paris das Publikum nicht. Er sei müde, hieß es von dem eigentlich nimmermüden Workaholic, der für mehrere Marken über ein Dutzend Kollektionen im Jahr hergestellt, seine eigene Marke gegründet hat, Kostüme für das Mailänder Opernhaus Scala oder Trikots für die französische Fußball-Nationalelf gestaltete.

Wer das Leben von Karl Otto Lagerfeld nachvollziehen möchte, stößt sich bereits an einer ersten Schwierigkeit: seinem Geburtsjahr. War er 1935 oder gar 1938 geboren, wie er es lange alle glauben ließ – oder doch bereits am 10. September 1933, wie schließlich eine in der Presse veröffentlichte Geburtsurkunde nahelegte? Er wuchs in Hamburg als Sohn eines schwedischen Kondensmilch-Fabrikanten und einer eleganten und autoritären Norddeutschen auf.

Nach einem Jahr Klavierunterricht, erzählte er, habe sie ihm entnervt den Piano-Deckel auf die Finger fallen lassen und gesagt: „Zeichne, das macht weniger Lärm.“ Also zeichnete er und ging 1952 nach Paris. Dort gewann er 1954 den ersten Preis des Internationalen Wollsekretariats für den Entwurf eines gelben Mantels – ebenso wie ein anderes junges Talent, nämlich Yves Saint Laurent. Mit ihm verband Lagerfeld zunächst eine innige Freundschaft; sie zerbrach später aufgrund einer Liebschaft Saint Laurents mit Lagerfelds langjährigem Partner Jacques de Bascher, der 1989 an HIV starb.

Nach seinem gewonnenen Preis wurde Lagerfeld zunächst Assistent von Modeschöpfer Pierre Balmain, anschließend Kreativdirektor bei Designer Jean Patou, begann 1963 bei Chloé und stieg 1965 beim italienischen Modehaus Fendi ein. Sein Eintritt bei Chanel im Jahr 1983 rettete das Traditionshaus wohl vor dem drohenden Abstieg, galt es doch als hoffnungslos altmodisch. Er modernisierte den Stil, ohne den typischen Klassikern wie dem Tweed-Stoff oder dem Kleinen Schwarzen untreu zu werden.

Nun wird Virginie Viard, bisher „rechte Hand“ von Karl Lagerfeld bei Chanel, nachfolgen. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, sei sie vom Chanel-Besitzer, Alain Wertheimer, beauftragt worden. Wertheimer sagte über den Designer: „Karl Lagerfeld war seiner Zeit voraus, was viel zum Erfolg von Chanel auf der ganzen Welt beigetragen hat.“

Das deutsche Model Claudia Schiffer, das als Entdeckung von Lagerfeld gilt, schrieb auf dem sozialen Netzwerk Instagram: „Er hat mich von einem schüchternen deutschen Mädchen in ein Supermodel verwandelt.“ Modeschöpfer Harald Glööckler, der im pfälzischen Kirchheim an der Weinstraße wohnt, sagte: „ In einer Zeit, in der es immer weniger markante exzentrische Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten gibt, wird er fehlen.“

Sagte, was er dachte

Das künstlerische Hauptwerk von Lagerfeld war er aber wohl selbst. Beflissentlich arbeitete er an seinem Image mit stets demselben Look. Gehörte dazu früher ein Fächer, so legte er diesen zu Beginn des Jahrzehnts ab und verlor zugleich durch eine drastische Diät 42 Kilogramm um in die schmalen Anzüge von Hedi Slimane, Designer bei Dior Homme, zu passen. Lagerfeld, das waren die zum Zopf geflochtenen, gepuderten weißen Haare und seine verwöhnte Birma-Katze Choupette auf dem Arm. Weder seine dunkle Sonnenbrille – „meine Sonnenbrille ist meine Burka“ – noch seinen harten deutschen Akzent legte der Exzentriker ab, mit dem er oft auch verletzende Dinge sagte. Doch wen diese schockierten, der konnte sich mit einem anderen „Karlismus“ trösten: „Ich sage immer, was ich denke“, verkündete er einmal. „Und manchmal sogar, was ich nicht denke.“ Er erfinde sich jeden Tag neu. Das tat er, davon ist auszugehen, bis zu seinem gestrigen letzten Tag.

