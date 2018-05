Ein Hochsommer-Wochenende schon im Frühling

Anzeige

Offenbach (dpa) - Blauer Himmel und vereinzelte Gewitter: Das Wetter in Deutschland wird und bleibt sommerlich heiß, dazu kommt mancherorts allerdings auch Regen.

Schon am Samstag wurden Höchsttemperaturen von 25 bis 31 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Entlang des Rheins sollte es am wärmsten werden. So war das Thermometer in Köln am Vormittag bereits auf 23 Grad geklettert, in München maß der DWD 16 Grad. Ab Mittag sollten sich dann im Nordosten Deutschlands einzelne Gewitter bilden, die sich im Laufe des Tages nach Westen und Süden ausbreiten. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 9 bis 17 Grad, wie der DWD mitteilte.