Ein Jahr Panda-Zwillinge in Berlin

Berlin.Ihre Geburt am 31. August war eine Sensation: Zum ersten Mal gelang dem Berliner Zoo vor einem Jahr die Nachzucht von Großen Pandas – und das gleich im Doppelpack. Inzwischen sind sie schon in der Pubertät. Was wird aus den niedlichen Bärchen? „Dass Pit und Paule den Zoo Berlin verlassen werden, ist klar“, sagt Sprecherin Katharina Sperling. „Aber es gibt noch keine Planung. Wir gehen davon aus, dass wir den zweiten Geburtstag hier feiern. Vielleicht auch den dritten.“ In Corona-Zeiten dürfen aber auch kleine Bären keine großen Partys feiern. Doch ein Geschenk steht schon fest: Eistorte. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 31.08.2020