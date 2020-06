Ein kleines bisschen Anarchie

Paris.Wenn er nicht gerade in die Schaffung eines neuen Bildes versunken ist, in der Hocke sitzend und konzentriert über sein Werk gebeugt, dann begrüßt Francesco jeden Besucher von Weitem, mit ausholendem Winken und breitem Strahlen. „Hey, wie heißt du?“, fragt er, wahlweise auf englisch, französisch oder deutsch, lässt sein Gegenüber auf einem kleinen Hocker Platz nehmen, plaudert mit ihm und wirft vielleicht in ein paar Strichen ein Porträt auf ein Blatt, in der Hoffnung, es zu verkaufen. Eine Gesichtsmaske trägt er nicht, anders als die Besucher. Er ist schließlich quasi zuhause hier im „59Rivoli“, inmitten seiner Bilder, die er aufgehängt hat und die sich an den Wänden stapeln, inmitten seiner Pinsel und Farben, die er direkt auf dem Boden mischt. Bei Francesco geht es genauso farbenfroh, chaotisch und offen zu, wie man sich eine Künstler-Residenz vorstellt.

Seine befindet sich mitten in Paris in der schicken Rue de Rivoli, wo sich ansonsten Boutiquen und Touristenläden aneinanderreihen. Dass die Nummer 59 etwas anders ist als die anderen Häuser in der Nachbarschaft, lässt sich schon von außen erkennen: An der hohen Fassade im für Paris so typischen, nach dem ehemaligen Stadtplaner Georges-Eugène Haussmann benannten Haussmann-Stil, sind bunte Rohre angebracht, die an das Centre Pompidou, das Museum für moderne Kunst ganz in der Nähe, denken lassen. Die Fenster stehen offen und lassen den Pariser Stadtlärm herein in diesen Ort, der alternativ, ein wenig anarchisch und damit ziemlich un-pariserisch ist.

30 Kreative auf sechs Etagen

Doch was vor mehr als 20 Jahren als Hausbesetzung eines ehemaligen, seit acht Jahren verlassenen Gebäudes der Bank Crédit Lyonnais begann, stellt heute eine kulturelle Institution dar. Längst hat das Rathaus akzeptiert, hier Künstler anzusiedeln, die sich selbst verwalten. Francesco war von Anfang an dabei. „Das war ein Hin und Her, aber wir haben uns durchgesetzt“, sagt er. „Wir wollten ein Haus für die Kunst schaffen, das nicht wie ein Museum oder ein Atelier ist, wo keiner wagt hereinzukommen und wo die Menschen Abstand zur Kunst halten.“

Das alte Treppenhaus mit seinen knarzenden Holzstufen ist grellbunt bemalt, Chansons von Édith Piaf dringen aus einer der sechs Etagen. Auf ihnen verteilen sich die Ateliers von 30 Künstlern aus der ganzen Welt, von denen 15 permanent hier arbeiten und die anderen 15 alle paar Monate wechseln, um eine ständige Erneuerung zu garantieren. Wie die Bewerber ausgesucht werden? „Die Künstler suchen es sich selbst aus zu kommen“, erwidert Francesco etwas kryptisch.

Tatsächlich kann auf der Internet-Seite des „59Rivoli“ ein entsprechender Antrag gestellt werden. Die Stilrichtungen sind gewollt vielfältig, reichen von Porträtmalerei über Öl-Landschaften bis zu Mosaiken und abstrakter Kunst. Manche Räume sind völlig zugestellt mit Leinwänden, Staffeleien, Pflanzen, Malutensilien, und alle haben den Charme des unfertigen. „Kauft von Künstlern, solange sie am Leben sind!“, steht auf einem Schild.

Kostenlose Konzerte

Dienstags bis sonntags von 13 bis 20 Uhr ist das „59Rivoli“ geöffnet, das auch über eine Galerie verfügt und am Wochenende Konzerte organisiert; alles kostenlos. Kamen bis zuletzt 80 000 Besucher pro Jahr, so wurden die Ateliers während der Ausgangssperre geschlossen. Sie sind nun wieder zugänglich, aber die Zahl der Gäste wird begrenzt. Für die Arbeit sei das einfacher, gibt Marc Olsen zu, ein US-Amerikaner, der eigentlich für drei Monate kam, aber wegen der Corona-Krise seinen Aufenthalt verlängert hat und gerade die Wände in seinem Bereich in Lachsfarbe streicht – um seine Gemälde besser zur Geltung zu bringen. „Die Leute wollen reden, stellen Fragen. Das ist nett, aber manchmal kommt man kaum voran.“ Dann entschuldigt er sich: Er muss weiterstreichen, damit die Farbe trocknen kann.

