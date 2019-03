Ein Lichtblick steht bevor

Offenbach.Es bleibt windig: Tief „Gebhard“ wird heute starke Böen bringen. Für kommende Woche gibt es aber einen Lichtblick: „Womöglich kann sich eine Wetterberuhigung durchsetzen“, so Meteorologe Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Morgen bleibt es stark bewölkt – ähnlich wie auf dem Bild bei der Burg Münzenberg bei Gießen (Hessen) –, die Temperaturen liegen zwischen sieben und 13 Grad. Am Wochenende können 20 Grad erreicht werden. Eine Kaltfront sorgt aber ab Sonntag wieder für einstellige Werte. dpa

Info: Prognosen für die Region unter morgenweb.de/wetter

