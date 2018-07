Ein penibler Hamburger arbeitet die Archiv-Katastrophe von Köln auf

Anzeige

Köln.Zwischen technischen Daten und juristischen Finessen gibt es immer wieder Momente im Prozess um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs, die den Zuhörer erstarren lassen. So sagte vor einiger Zeit ein Rechtsmediziner, dass einer der beiden verschütteten jungen Anwohner wohl erst Tage später in den Trümmern starb - an Unterkühlung oder Flüssigkeitsmangel. 24 Jahre wurde er alt. Er hatte sich ins Bett gelegt, und dann stürzte sein Haus ein. Mitten am Tag. Mitten in Deutschland.

Wenn man so etwas hört, dann bekommt man eine Ahnung davon, warum der Einsturz die Kölner auch mehr als neun Jahre danach immer noch beschäftigt. Man kann soweit gehen zu sagen, dass das Unglück die Mentalität der Kölner nachhaltig verändert hat. Vorher schwelgten sie in einer zur Schau gestellten Lässigkeit, nach dem Motto "Et hätt noch emmer joot jejange" (Es ist noch immer gut gegangen). Seit dem Einsturz ist das so nicht mehr möglich. Es ist jetzt deutlich mehr Professionalität gefragt statt Köln-Tümelei.

Das Hauptgutachten zum Archiv-Einsturz ist von einem Hamburger erstellt wurden: Professor Hans-Georg Kempfert, Bauingenieur und Geophysiker. Der 72 Jahre alte Wissenschaftler tritt genauso seriös und nüchtern auf, wie sich das anhört. Mehrere Jahre hat er auf die Erforschung der unterirdischen Unglücksstelle verwendet. Die Ergebnisse füllen mehr als 20 Aktenordner. Seine Aussage vor Gericht begann am Mittwoch und wird mehrere Tage in Anspruch nehmen. Schon in der ersten Stunde wimmelte es von Fachbegriffen wie "Geometrie des Einbruchtrichters" und "Kulturschutt" - unter letzterem versteht man die Erdschicht aus Zivilisationsmüll, die die Kölner in 2000 Jahren aufgebaut haben.