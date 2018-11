Ein Toter und 14 Verletzte nach Brand in Klinikum Konstanz

Konstanz (dpa) - Nach einem tödlichen Brand im Klinikum Konstanz mit einem Toten und 14 Verletzten suchen Polizei und Staatsanwaltschaft die Ursache des Feuers. «Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter zur Feststellung der Brandursache herangezogen», sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Bei dem Brand war am Freitagabend ein 80-jähriger Patient ums Leben gekommen. 14 Menschen wurden nach Angaben der Polizei durch Rauch verletzt, darunter ein Klinik-Mitarbeiter und 13 Patienten. Fünf von ihnen kamen zur Beobachtung vorsorglich auf die Intensivstation. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht.

Das Feuer war gegen 19.30 Uhr im fünften Stock des Altbaus im Einzelzimmer des 80-Jährigen ausgebrochen. Die Fenster des Zimmers wurden durch das Feuer zerstört, die Flammen schlugen nach außen. Das Gebäude sowie angrenzende Bereiche wurden evakuiert und Patienten auf andere Stationen im rauchfreien Bereich verlegt. Wie hoch der Sachschaden ist, konnten Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht sagen.

Die Notaufnahme der Klinik wurde zunächst geschlossen, in der Nacht jedoch wieder freigegeben. Notfälle mussten in umliegende Krankenhäuser am Bodensee wie Singen oder Radolfzell gebracht werden. Bei dem Großeinsatz war auch die Feuerwehr aus der benachbarten Schweiz im Einsatz.