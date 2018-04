„Ein Traum wird wahr“ für eine Alleskönnerin

Anzeige

Mainz.Das ZDF-„Sportstudio“ bekommt pünktlich zum Start der Fußballbundesligasaison 2018/19 einen Neuzugang: Dunja Hayali ist ab August Teil der Kultsendung. Die 43-Jährige wird ab Spätsommer das bisherige Team aus Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer und Sven Voss ergänzen und sich mit ihnen abwechseln, wie das ZDF gestern in Mainz mitteilte. Der Mediendienst „DWDL.de“ hatte zuerst berichtet. Ihren ersten Auftritt im ZDF-„Sportstudio“ wird Hayali am Samstag, 25. August, haben – dann startet die neue Bundesligasaison.

Hayali sagte zu ihrer neuen Aufgabe in der Sendung am Samstagabend: „Da wird ein Traum wahr.“ Das „Aktuelle Sportstudio“, das in diesem Jahr seinen 55. Geburtstag feiert, sei für sie seit Jahrzehnten die Sportsendung im deutschen Fernsehen. Auf ihrer Facebookseite reagierte sie auf kreative Weise auf die Bekanntgabe: Per Video, dass sie und ihre Hündin Emma beim Spielen zeigen. Die Hündin fängt dabei einen Fußball. Hayali: „Torhüter geht schon mal, Torwandschießen üben wir dann ab jetzt.“

Konter bei Facebook

Hayali ist dafür bekannt, nicht auf den Mund gefallen zu sein. Sie engagiert sich gegen Rassismus und wehrt sich gegen Hetze. Bei der Preisverleihung der Goldenen Kamera 2016 – Hayali erhielt die Auszeichnung für die „Beste Information“ – fand sie deutliche Worte: „In einem Land, in dem die Meinungsfreiheit so ein hohes Gut ist, darf und muss jeder seine Sorgen und seine Ängste äußern können, ohne in die rechte Nazi-Ecke gestellt zu werden. Aber: Wenn Sie sich rassistisch äußern, dann sind Sie verdammt noch mal ein Rassist.“