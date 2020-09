Ein Viertel in Manhattan sucht seine Identität

New York.Das kleine Haus in der Washington Street hat schon manche Verwandlung miterlebt. Gebaut zu Beginn des 19. Jahrhunderts, nachdem der Hudson River an dieser Stelle zugeschüttet wurde, habe es zunächst als Wohnhaus gedient, erzählt Todd Fine, Direktor der Washington Street Advocacy Group, die sich für den Erhalt des Viertels an der Südspitze Manhattans einsetzt. Dann wurde es zu einer Tanzhalle für deutsche Einwanderer und Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer Kirche umgewandelt.

In den 1980er Jahren besuchten nicht mehr ausreichend Menschen die Gottesdienste, auch weil der Bau eines Tunnels eine Schneise in das Viertel geschlagen hatte. Ein Rettungsversuch schlug fehl, die Kirche wurde zu einer Bar. Zwei Blocks nördlich war kurz zuvor das World Trade Center in die Höhe gewachsen. Doch am Freitag vor 19 Jahren steuerten Terroristen Flugzeuge in die Türme sowie Richtung Pentagon in Washington. Etwa 3000 Menschen verloren in New York ihr Leben. „Die Bar gehörte zu den Lokalen, die am nächsten dran waren, und war in den Tagen und Wochen nach den Anschlägen immer voll mit Rettungskräften.“

Tausende Einwanderer

Aber auch die Bar ging ein – weil der Umsatz aufgrund der Bauarbeiten nach den Anschlägen einbrach. Heute beherbergt das kleine Haus ein chinesisches Restaurant. Versteckt hinter einem Wasseranschluss findet sich an der Außenfassade einer der letzten öffentlich sichtbaren Hinweise auf einen weniger bekannten, aber doch bedeutenden Teil der Geschichte des Viertels: „St. George Syrian Church“. Etwa zwischen 1880 und 1940 war diese Gegend Manhattans als „Little Syria“ bekannt, „Klein-Syrien“, und das Haus in der Washington Street war eines der Zentren.

„Dieses Viertel erzählt eine Geschichte über die amerikanische Einwanderererfahrung“, sagt Fine, der nach 9/11 zum Aktivisten für den Erhalt des Viertels wurde. „Wir wollten beim Wiederaufbau nach dem 11. September verhindern, dass die letzten Spuren des arabisch-amerikanischen Erbes in Manhattan zerstört werden.“

Mehrere Tausend aus dem heutigen Syrien eingewanderte Menschen ließen sich damals in der Gegend nieder und arbeiteten im Großhandel und in Schneidereien. Schilder mit arabischer Schrift, Straßenhändler und Stände mit Lakritzsaft prägten das Straßenbild. Viele Einwanderer waren Christen. „Es gab aber auch eine Moschee“, sagt Aktivist Fine und zeigt auf ein nicht weit entferntes Hochhaus. „Etwa da, wo jetzt der Dunkin’ Donuts ist.“

Makler und Investoren als Gegner

Viel ist von „Klein-Syrien“ nicht mehr übrig. Neben der umgewandelten Kirche stehen noch zwei Gebäude, von denen eines ein Gemeinschaftszentrum war. Derzeit steht es leer. Rund zwei Dutzend Gebäude dürften noch übrig sein, schätzt Fine. Für den Erhalt kämpfen er und seine Mitstreiter täglich.

Ihre Gegner sind Investoren und Makler, die dem Viertel nach 9/11 einen schicken Namen verpassen wollten: Greenwich South. Und Besitzer, die wohl, um den umständlichen Denkmalschutz abzuwehren, die Fassaden radikal verändern. „Die hier gehören zu den ältesten Gebäuden New Yorks“, sagt Fine und zeigt auf drei kleine Häuser. „Der Besitzer von dem da rechts hat einen Stripclub, und er hat drei Stockwerke draufgesetzt, weil er weiß, dass das Haus schwerer zu schützen ist, wenn er es verschandelt.“

Die Stadt hat angekündigt, dass in einem derzeit im Umbau begriffenen Park im Süden mit einem Denkmal an die Geschichte von „Klein-Syrien“ erinnert werden soll. „Ich bleibe optimistisch“, sagt Fine. dpa

