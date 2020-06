Ein Virus und erdachte Geschichten

2 Fotos ansehen Über Bill Gates werden gerade viele Lügen erzählt. © Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Berlin.Bill Gates hat unvorstellbar viel Geld. Er ist einer der reichsten Menschen der Welt. Im Moment kann man viel über Bill Gates im Internet lesen. Es gibt Videos oder Artikel, in denen Bill Gates schlimme Sachen vorgeworfen werden. Auch auf der Straße protestieren Menschen manchmal gegen ihn. Einige Leute glauben zum Beispiel, dass er das neuartige Coronavirus erfunden habe.

Viele Experten haben die Behauptungen gegen Bill Gates überprüft. Und natürlich muss niemand alles gut finden, was dieser Mann macht. Aber die Fachleute sind sich einig: Für die Ausbreitung des neuen Coronavirus ist Gates nicht verantwortlich.

Diese Vorwürfe gegen Bill Gates stimmen also laut den Experten nicht. Aber warum sagen das Leute?

„In Krisenzeiten ist es für viele Menschen einfacher, an eine Verschwörung zu glauben“, erklärt die Forscherin Pia Lamberty. Das Coronavirus mache ihnen Angst. „Sie fühlen sich hilflos in dieser Situation, weil das Virus so neu ist. Viele Fragen dazu sind noch nicht geklärt, etwa wie es auf den Menschen übertragen worden ist“, sagt Pia Lamberty.

Das wollen manche Menschen nicht akzeptieren. Stattdessen denken sie, dass hinter allem ein geheimer Plan stecke – eben eine Verschwörung. Mächtige Leute wie Gates würden alles steuern, was gerade auf der Welt passiere. Lamberty und andere Experten sagen zu diesen Behauptungen auch Verschwörungstheorien.

Solche Annahmen gibt es immer wieder zu verschiedenen Themen. Bill Gates ist nur ein Beispiel von vielen. dpa

