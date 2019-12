Eine Ansage in der Kompaktklasse

Darmstadt.Der Autohersteller Skoda hat sein Kompaktmodell Rapid ausgemustert. Seinen Platz nimmt nun der Scala ein. Der Name der Neuentwicklung soll Programm sein. Aus dem Lateinischen übersetzt steht der Begriff für Treppe oder Leiter. Damit wollen die Tschechen den Aufstieg in der Golf-Klasse dokumentieren. Ein Test soll klären, was der Scala draufhat und ob er wirklich „neue Maßstäbe in der Kompaktklasse“ setzt, wie der Autobauer im Brustton der Überzeugung von sich gibt. Der Scala steht als erster Skoda auf der Plattform MQB-A0 (Modularer Querbaukasten) des Volkswagen Konzerns. Diese ermöglicht einen einheitlichen Vorderwagen und gute Platzverhältnisse im Frontbereich des Innenraums.

Markentypisch großzügig

Andere Abmessungen indessen, wie Radstände oder Spurbreiten sind variabel. Hier haben die Tschechen angesetzt und den größtmöglichen Radstand und hinteren Überhang gewählt. Das hat zur Folge, dass der Scala das markentypische großzügige Raumangebot für Passagiere und Gepäck bietet. Bei kompakten Abmessungen von 4,36 Metern Länge, einer Breite von 1,79 Meter und eine Höhe von 1,47 Meter sind vorne als auch hinten weder die Knie noch die Frisur in Gefahr. Dabei steht dem Gepäck ein respektables Fach mit einem Volumen von 467 Litern zur Verfügung. Durch Umklappen der geteilten Rückbank (60:40) wächst der Wert auf 1410 Liter. Eine optional umklappbare Beifahrerlehne ermöglicht den Transport von langen Gegenständen bis zu 2,51 Meter. Darüber hinaus bietet der Tscheche jede Menge Ablagen.

Mit den Platzverhältnissen kann der Scala schon mal punkten. Neueste Digitaltechnik unterstreicht den hohen Anspruch des Scala auch im Bereich von Unterhaltung und Vernetzung. Auf einem großen Bildschirm werden die Informationen dargestellt. Dank des entsprechenden Systems (eSIM) ist der Scala auch immer online. Navigation, Infotainment und Telefonie lassen sich zusätzlich zur Touch- und Gestensteuerung auch mit der Sprachsteuerung bedienen. Apps können direkt im Fahrzeug über das Display gebucht werden.

Unter der Motorhaube arbeiten wahlweise drei Benziner (95, 115 und 250 PS) sowie ein Diesel (115 PS). Angekündigt ist zudem die Erdgas-Variante G-TEC. Der gefahrene 1.6 TDI bewältigt den 100-Kilometer-Sprint in 10,1 Sekunden bis auf eine Höchstgeschwindigkeit von 201 km/h. Das Fahrwerk ist relativ straff abgestimmt, bügelt aber Unebenheiten gut weg. Flottere Kurvenfahrten bringen den Scala keineswegs aus der Bahn. Die Lenkung ist direkt und mitteilsam. Die oftmalige Aufforderung „Lenkrad aufnehmen“ indessen irritierte und störte den Fahrer.

Optional lässt sich der Skoda nachschärfen. Per Schalter wird das Fahrwerk tiefer und sportlich ausgelegt. Angenehm moderat ist der durchschnittliche Verbrauch von 4,2 Litern pro 100 Kilometern. Diesen guten Werkswert haben wir auch bei unseren Fahrten erreicht. Ausgestattet ist der Tscheche mit LED-Lichtern, mit bis zu neun Airbags und zahlreichen Assistenzsystemen. Freude machen zudem clevere Ideen, wie eine schwenkbare Anhängerkupplung, der Eiskratzer mit Profiltiefenskala im Tankdeckel, der Regenschirm in der Fahrertür oder der Trichter im Deckel des Scheibenwaschbehälters. Der Skoda Scala 1.6 TDI kostet 26 950 Euro. Die Preisliste beginnt bei 17 690 Euro.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019