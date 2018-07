Eine Kugel Wurst, bitte - Saarländer verkauft Lyoner-Eis

Anzeige

Rein salzige Eissorten setzten sich auf Dauer nicht durch, sagt die Sprecherin der Union der italienischen Speiseeishersteller in Deutschland Uniteis, Annalisa Carnio, in Venedig. «Die einzige Sorte, die in Kombination mit Salz funktioniert, ist Karamell.» Es gebe regelmäßig neue salzige Sorten: von Fischeis über Pizza-Eis und Weißwurst-Eis bis Kebab-Eis. «Diese Sorten probieren die Kunden einmal aus, nehmen dann aber wieder klassische Sorten.»