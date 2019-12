Eine Minute Schweigen

Am Parlamentsgebäude in Wellington wehen die Flaggen auf halbmast. © dpa

Wellington.Eine Woche nach dem Vulkanausbruch in Neuseeland hat das Land mit einer Schweigeminute der mindestens 16 Todesopfer und vielen Verletzten gedacht. Um 14.11 Uhr (Ortszeit/2.11 Uhr MEZ) und damit zum Zeitpunkt der Eruption auf der Insel White Island im Osten von Neuseelands Nordinsel hielt das Kabinett von Premierministerin Jacinda Ardern am Montag während einer Sitzung inne. In der Hauptstadt Wellington lagen Kondolenzbücher für die Öffentlichkeit aus.

Die Polizei setzte am Montag die Suche nach zwei Vermissten fort, allerdings nur aus der Luft. Nach Einschätzung der Behörden dürften diese den Ausbruch nicht überlebt haben. Zum Zeitpunkt der Eruption besuchten gerade Dutzende Touristen die unbewohnte Insel. 14 Menschen lagen noch mit Verbrennungen in neuseeländischen Krankenhäusern. Weitere 13 waren zur Behandlung nach Australien geflogen worden. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019