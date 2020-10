Eine Stunde länger schlafen – Sommerzeit endet am Sonntag

Brüssel.Noch bis Sonntagmorgen ist Europa seiner Zeit voraus. Dann werden die Uhren wieder um eine Stunde zurückgestellt – das Ritual gibt es in Deutschland seit 40 Jahren. Fragen und Antworten zum Thema.

Wird die Uhr vor- oder zurückgestellt?

Am Sonntag um drei Uhr werden die Uhren um eine Stunde auf zwei Uhr zurückgestellt. Nach der offiziellen Sommerzeitverordnung unterscheidet man die doppelt vorhandene Stunde von zwei bis drei Uhr als Stunde 2A und 2B. Besonders betroffen sind davon Nachtzüge. Die bleiben für eine Stunde an den Bahnhöfen stehen, weil sie sonst beim nächsten Halt zu früh wären.

Welche Zeit haben wir dann?

Oft wird von der Winterzeit gesprochen. Das ist aber ungenau. Von der Sommerzeit kehren wir zur Normalzeit zurück. Erst am Sonntag, dem 28. März 2021, um zwei Uhr herrscht wieder Sommer(zeit).

Die EU wollte diese Dreherei beenden. Was ist daraus geworden?

2018 hatte der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach einer EU-weiten Bürgerbefragung angekündigt, die Umstellung 2021 abzuschaffen. Das Europäische Parlament unterstützte im März 2019 den Vorschlag mit breiter Mehrheit. Im nächsten Schritt hätten sich die Mitgliedstaaten einigen müssen, wer welche Uhrzeit dauerhaft einführen möchte.

Warum ist das so kompliziert?

Zum einen soll verhindert werden, dass jeder macht, was er will, und im Binnenmarkt zig verschiedene Zeitzonen gelten. Zum anderen machen sich die Verantwortlichen in den Ländern (in Deutschland ist das Bundeswirtschaftsministerium federführend) Gedanken über die Konsequenzen, die vielen Bürgern nicht passen dürfen.

Welche sind das zum Beispiel?

Bliebe es bei der Sommerzeit auch im Winterhalbjahr , würde es in vielen Orten erst im Laufe des Vormittags hell. So ginge in Berlin die Sonne erst um kurz vor zehn Uhr auf. Würden wir die dauerhafte Normalzeit einführen, gäbe es im Sommer den gegenteiligen Effekt: In der Bundeshauptstadt würde es um 3.44 Uhr hell, aber abends deutlich früher dunkel. Da erscheint vielen die derzeitige Anpassung der Uhrzeiten immer mehr als die beste Variante.

Haben sich einige Länder schon festgelegt?

Nein. Die meisten Regierungen haben noch keine offizielle Position beschlossen, auch Deutschland nicht. Die Bundesregierung teilte vor wenigen Tagen mit, ihr gehe es vor allem darum, „Zeitinseln“ zu verhindern. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Bundesregierung im Laufe ihrer EU-Ratspräsidentschaft das Thema noch einmal aufgreifen will. Hinzu kommt, dass die EU-Kommission von den Mitgliedstaaten beauftragt wurde, alle Folgen einer dauerhaften Sommer- oder Normalzeit in einer Studie zusammenzustellen. Das ist bisher nicht geschehen.

Stimmt es, dass viele Menschen unter der Uhrumstellung leiden?

Die DAK-Krankenkasse beziffert den Anteil derer, die körperliche oder psychische Probleme haben, nach einer repräsentativen Umfrage auf 29 Prozent. Deshalb, so die Befürworter einer Abschaffung der Umstellung, sei es richtig, diese zu beenden. Nach einer Eingewöhnungsphase bliebe die Zeit dauerhaft gleich und die Symptome würden nicht wieder auftauchen. Das ist eine der zentralen Fragen, die die Brüsseler Kommission untersuchen soll.

Warum wurde im Sommer eine andere Uhrzeit eingeführt?

In Europa bekam diese Idee vor allem während der Energiekrise in den 1970er Jahren starken Zulauf. 1980 wurde sie tatsächlich eingeführt. Damals gingen die Experten davon aus, dass man viel Energie sparen könne, wenn man die langen und hellen Sommerabende noch als Bestandteil des Tages nutzen würde. Untersuchungen haben aber gezeigt, dass dieser Effekt nie in nennenswertem Umfang eingetreten ist.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020