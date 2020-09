Einmal rund um die ganze Welt

Minden/München.Schwimmen, Radfahren, Laufen: Diese drei Sportarten gehören zu einem Triathlon. Wie lang die einzelnen Strecken sind, hängt jedoch von der Art des Triathlons ab. Es gibt kürzere und längere Wettkämpfe. Das, was sich Jonas Deichmann vorgenommen hat, ist ein extrem langer Triathlon: Er führt ihn einmal um die ganze Welt!

„Ich freue mich riesig, dass es losgeht. Ich freue mich auch auf Sibirien“, sagte der Extremsportler. Sibirien ist eine große Region in Russland. Im Winter kann es dort sehr, sehr kalt werden. Jonas Deichmann hat sich darauf vorbereitet. Bei Temperaturen weit unter Null Grad Celsius trainierte er in der Klimakammer der Deutschen Bahn und testete seine Ausrüstung. Normalerweise wird hier geprüft, wie Züge zum Beispiel bei extremer Kälte funktionieren. „Es war ein bisschen frisch da drin, aber die Ausrüstung hat sehr gut gehalten“, sagte Deichmann. Selbst unter einer dicken Eisschicht habe sein Rad noch funktioniert.

Am Samstag will Jonas Deichmann in der Stadt München starten. Erst radelt er nach Kroatien und schwimmt dann rund 460 Kilometer entlang der Küste nach Montenegro. Weiter geht es per Rad voraussichtlich über Sibirien an den Pazifik, den der Abenteurer quasi per Anhalter auf einem Segelboot überqueren möchte. Die mehr als 5000 Kilometer durch die USA will er laufen, dann über den Atlantik segeln und die letzte Etappe von Portugal nach München wieder mit dem Rad zurücklegen. In etwas mehr als einem Jahr will der 33-Jährige dann zurück sein.

