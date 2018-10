Einmal zurückdrehen, bitte – mehr Schlaf für Morgenmuffel

Berlin.Wenn zweimal im Jahr die Uhren umgestellt werden, führt das immer wieder zu Fragen – zum Beispiel zum Klassiker: „Springt der Stundenzeiger jetzt vor oder zurück?“ Am letzten Wochenende im Oktober, wenn die Winterzeit beginnt, gibt es eine Stunde doppelt, und zwar die am Sonntag von 2.00 bis 3.00 Uhr. Die Uhren werden also in der Nacht um 60 Minuten zurückgedreht und der 28. Oktober bekommt damit 25 Stunden. Die zu Beginn der Sommerzeit 2018 am 25. März ausgefallene Stunde, als der Sonntag nur 23 Stunden hatte, wird damit gewissermaßen nachgeholt. Für diejenigen, die sich einfach nicht merken können, wann die Uhr vor- und wann zurückgedreht wird: Mit der Zeitumstellung verhält es sich wie mit den Temperaturen in jeweiligen Jahreszeiten – im Sommer plus, im Winter minus. dpa/jor

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018