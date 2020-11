Einspruch abgelehnt

London/Los Angeles.Ein Londoner Gericht hat den Einspruch des Hollywood-Stars Johnny Depp (Bild) gegen seine Niederlage im Streit mit der Boulevardzeitung „Sun“ abgelehnt. „Ich sehe in der Begründung des Einspruchs keine ernsthaften Aussichten auf Erfolg“, sagte der zuständige Richter am High Court am Mittwoch den Berichten britischer Medien zufolge. Bis zum 7. Dezember kann Depp jedoch noch einen weiteren Versuch beim Berufungsgericht machen. Der 57-Jährige solle zudem eine erste Summe von 628 000 Pfund an Rechtskosten an die „Sun“ zahlen, so das Gericht.

Depp hatte gegen den Verlag wegen eines Artikels geklagt, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Amber Heard (34) körperlich misshandelt. Der High Court in London hatte die Klage Depps Anfang November jedoch abgewiesen. Die Mehrheit der in der Zeitung erwähnten Vorwürfe habe sich als wahr erwiesen, urteilten die die Richter. Das Urteil hat auch erhebliche Folgen für Depps Karriere: Er hatte seinen Rückzug aus der Filmserie „Phantastische Tierwesen“ mitgeteilt, das Studio Warner Bros. habe ihn darum gebeten. Schauspieler Mads Mikkelsen ersetze Depp in der Serie, teilte Warner Bros. mit. Der 55-Jährige übernimmt die Rolle des Zauberers Gellert Grindelwald. dpa (Bild: dpa)

