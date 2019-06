„Einsturz möglich“

Eine Luftaufnahme von Notre-Dame zeigt die Brandschäden. © dpa

Paris.Die bei einem Brand schwer beschädigte Kathedrale Notre-Dame ist laut einem Experten noch nicht völlig gerettet. „Heute kann man nicht absolut garantieren, dass das Baudenkmal stehenbleibt“, sagte der Chef-Architekt für historische Bauwerke in Frankreich, Philippe Villeneuve, der Zeitung „Le Figaro“ am Dienstag. Bisher habe man Glück gehabt, weil das Gebäude stabil sei. „Aber das Gewölbe könnte nächste Woche genausogut einstürzen.“

Derzeit würden rund 150 Menschen an der Restauration arbeiten, so Villeneuve. Die Untersuchung zur Brandursache dauere weiterhin an. An Spekulationen darüber, was das Feuer ausgelöst haben könnte, wollte sich der Experte nicht beteiligen. „Es hätte viel schlimmer kommen können, und in gewisser Weise sind die Schäden begrenzt worden“, sagte Villeneuve. dpa

