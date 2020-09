Einwanderer mit großem Geweih

Dauban.Sie können mehr als zwei Meter hoch sein und über einen Meter lange Beine haben. Die erwachsenen Männchen tragen auf ihren Köpfen ein schaufelförmiges Geweih. Welche Tiere könnten das sein?

Es sind Elche. Hättest du gedacht, dass es diese Tiere auch bei uns in Deutschland wieder gibt? In den Bundesländern im Osten von Deutschland – aber auch in Bayern – werden die Tiere ab und zu gesichtet. Sie kommen aus unserem Nachbarland Polen, sagen Fachleute. Es soll sich dabei hauptsächlich um junge Bullen handeln, also um Männchen. Auf der Suche nach einer Partnerin kommen sie bis nach Deutschland.

„Hier wäre viel Platz für die Tiere“, sagt ein Elch-Experte über eine Gegend im Osten. „Doch die fehlenden weiblichen Tiere verhindern momentan noch eine dauerhafte Ansiedlung in Deutschland.“ Die jungen Bullen haben also nur selten Glück bei uns und ziehen meist alleine weiter.

Elche leben am liebsten in großen Wäldern, in denen der Boden uneben ist und es Steine und Hügel gibt. Außerdem mögen sie eher kühlere Temperaturen. Bis zu minus 50 Grad machen ihnen nichts aus. Deswegen leben sie vorwiegend im Norden Europas, Asiens und Nordamerikas – also zum Beispiel in Schweden oder Kanada. dpa/her

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020