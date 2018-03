Eis und Schnee kehren zurück

Anzeige

Offenbach.März-Comeback für die Kälte: Am Wochenende wird es in Deutschland winterlich. Bis zu minus 13 Grad sind in der Nacht zum Montag möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) gestern mitteilte. Vor allem an den Alpen und im Bergland soll es schneien. Autofahrer müssen sich auf glatte Straßen einstellen. In der Mitte Deutschlands fallen bis zu 15 Zentimeter Neuschnee. Verantwortlich ist das Skandinavien-Hoch „Irenäus“, das im Norden und Osten schon gestern für kaltes Wetter sorgte. Die niedrigen Temperaturen sollen heute auch nach Süddeutschland ziehen. Vor allem Skifahrer können sich freuen: Im Harz wird mit weiteren Schneefällen gerechnet. Bereits gestern gingen Wintersportler – beispielsweise mit dem Hexenritt-Sessellift am Wurmberg im Harz (unser Bild) – auf die Piste. dpa (Bild: dpa)