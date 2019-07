„Eitelkeit, Führungsversagen und Machtmissbrauch“

Heidelberg.Die Vorsitzenden der Expertenkommission zur Untersuchung der Heidelberger Bluttest-Affäre nehmen kein Blatt vor den Mund. Von „Eitelkeit“ ist bei der Präsentation ihres Zwischenberichts am Dienstag im Heidelberger Universitätsklinikum die Rede, von „Führungsversagen und Machtmissbrauch“ sowie von „falsch verstandener Kollegialität“. Das alles habe schließlich zur voreiligen Präsentation des Heidelberger Bluttests auf Brustkrebs geführt. Der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums hatte die Kommission unter Leitung der ehemaligen Bundesverfassungsrichterin Christine Hohmann-Dennhardt sowie des Präsidenten der Leibniz-Gemeinschaft, Matthias Kleiner, damit beauftragt, die Umstände aufzuklären . Hier die vorläufigen Ergebnisse im Einzelnen:

Ausscheiden der Projektleitung

Ihren Anfang nimmt die Bluttest-Affäre nach Auffassung der Expertenkommission bereits mit dem Abgang der ursprünglichen Leiterin des Bluttest-Projekts, Rongxi Yang. Ihr war im Frühjahr 2018 nach Unstimmigkeiten über eine Firmengründung zur Vermarktung des Tests die Leitung für das Projekt entzogen worden: Kurz darauf trennte sich das Universitätsklinikum ganz von der Molekularbiologin. „Man kann Frau Yang keinen Vorwurf machen“, sagt Kleiner bei der Präsentation des Zwischenberichts. „Insgesamt gibt es keinen einleuchtenden Grund für diese drastischen Maßnahmen.“ Mit Blick auf Yangs damaligen Chef, den Leiter der Universitätsfrauenklinik Christof Sohn, ergänzt er: „Ich würde fast sagen, dass man hier von Führungsversagen sprechen kann.“

Die Kommission, die bislang 17 Personen interviewt und 10 000 Seiten Dokumentation gesichtet hat, sieht in Yangs Ausscheiden einen doppelten Schaden für das Uniklinikum. Zum einen sei Wissen verloren gegangen, zum anderen habe die Wissenschaftlerin ein Exist-Gründerstipendium vom Bundeswirtschaftsministerium erhalten. Mit Yang verlor das Klinikum daher auch die Finanzierung des Projekts.

Die Pressekampagne

Besonders schwer wiegen die Vorwürfe der Kommission in Bezug auf eine Pressekonferenz am 21. Februar 2019. Dort war der Test unter anderem als „Meilenstein der Krebsforschung“ und „marktfähig“ angepriesen worden. Diese Vorstellung erfolgte „erkennbar zu früh und in einer Weise, die nicht wissenschaftlicher Übung und guter Praxis entspricht“, kritisiert die frühere Bundesverfassungsrichterin Hohmann-Dennhardt. So habe es weder eine ausreichende Anzahl an untersuchten Proben noch eine abgeschlossene prospektive Patientenstudie oder eine vorherige Veröffentlichung in einem wissenschaftlichen Fachjournal gegeben.

Sohn habe von der mangelnden Aussagekraft der Testergebnisse gewusst. Trotz zahlreicher Warnungen – etwa durch die neue Projektleiterin Sarah Schott sowie die Leiterin der Pressestelle und einen Informatiker – habe er an der Pressekonferenz festgehalten. „Ich habe mich lange gefragt: Warum damals diese Pressekonferenz?“, sagte Kleiner. „Nach langem Überlegen und Bewerten bin ich für mich persönlich auf eine ganz schlichte Antwort gekommen: Eitelkeit“.

Die wissenschaftliche Verantwortung für Entwicklung, Veröffentlichung und Vermarktung des Bluttests liegt nach Einschätzung der Kommission „primär bei dem Projektverantwortlichen“ – und damit bei Sohn – „und danach bei der derzeitigen Projektleiterin“, also Sarah Schott. Allerdings betonen die Experten im Zwischenbericht, dass die Medizinerin Sohn hierarchisch untergeordnet gewesen sei und wiederholt Bedenken geäußert habe.

Auch das Verhalten des Klinikumsvorstands sieht die Kommission kritisch. So hätten die beteiligten Vorstandsmitglieder – namentlich Dekan Andreas Draguhn und Vorsitzende Annette Grüters-Kieslich – „einen hinreichenden Kenntnis- und Informationsstand gehabt“. Dennoch hätten sie die Veröffentlichung „aus falsch verstandener Kollegialität“ nicht gestoppt, obwohl das bis zuletzt möglich gewesen wäre, betonen Kleiner und Hohmann-Dennhardt. Den Einwand, der Vorstand habe nicht in die Wissenschaftsfreiheit eingreifen wollen, lassen die Experten nicht gelten.

Zusammenarbeit mit Harder

Fehler macht die Kommission auch bei den Vertragsverhandlungen mit dem Heidelberger Geschäftsmann Jürgen Harder aus. Sohn habe sich nach Yangs Ausscheiden „sofort auf den Weg gemacht, das Forschungsprojekt an sich gezogen und war maßgeblich für die Auswahl von Herrn Harder als Investor“, gibt Hohmann-Dennhardt die Einschätzung der Kommission wieder. Dem sei der Vorstand gefolgt. Kriterien für die Bewertung und Auswahl eines Investors gebe es am Heidelberger Uniklinikum nicht.

Im Vertrag findet sich laut Kommission eine „100-Prozent-Garantie“ in Bezug auf den Test, dieser Passus wurde aus einem älteren Businessplan Yangs übernommen. Als das neue Team diese Quote bei seinen Analysen nicht reproduzieren konnte – die Treffsicherheit lag nur noch bei rund zwei Drittel –, habe Harder Schadenersatz gefordert. Auf Nachfrage der Kommission, wieso der Passus übernommen worden sei, habe es geheißen, das sei durchgerutscht, berichtet Hohmann-Dennhardt und spricht von „mangelnder Sorgfaltspflicht“. Ihre Einschätzung: „So etwas kann und darf bei einer gründlichen Vertragsverhandlung nicht passieren.“ Zur Not hätte sich das Klinikum rechtliche Unterstützung holen müssen.

Simone Schwanitz, Vorsitzende des Aufsichtsrates, kündigt am Dienstag weitere Beratungen des Gremiums an. Über mögliche Konsequenzen könne sie derzeit noch nichts sagen. Sie bedauert, dass der Ruf des Heidelberger Uniklinikums durch den Bluttest Schaden genommen habe. „Wir werden alles daran setzen, dass dies ein einmaliger Vorgang bleibt.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019