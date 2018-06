Eltern hoffen auf Urteil der höchsten Richter

Anzeige

Karlsruhe.Der Tod einer 15-Jährigen in einem Berliner U-Bahnhof lässt die Eltern mit vielen Fragen zurück. Antworten versprechen sie sich vom Facebook-Konto des Mädchens. Aber der Konzern verweigert seit Jahren den Zugang – aus Datenschutz-Gründen. Die Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe signalisierten gestern, dass für sie die zentrale Frage sein wird, ob das digitale Erbe dem analogen gleichzustellen ist – also ob Erben Mails genauso lesen dürfen wie Briefe. Das Urteil soll am 12. Juli fallen.

Worum geht es genau?

2012 wird die Tochter von einer U-Bahn erfasst, später stirbt sie im Krankenhaus. Die Umstände bleiben unklar: War es ein Unglück? Oder wollte sie nicht mehr leben? Die Eltern wünschen sich Gewissheit. Womöglich, denken sie, hat die Tochter auf Facebook Nachrichten ausgetauscht, die Antworten liefern. Nach eigener Aussage hatten sie sich von der Tochter das Passwort sagen lassen. Aber als sie sich anmelden wollen, geht das nicht: Das Konto ist schon im „Gedenkzustand“.

„Gedenkzustand“ – was bedeutet das?

Facebook-Nutzer können einstellen, dass ihr Account nach ihrem Tod gelöscht werden soll. Tun sie das nicht, wird das öffentlich sichtbare Profil im „Gedenkzustand“ eingefroren und bekommt den Zusatz „In Erinnerung an“. Die Seite wird zu einer Art virtuellem Kondolenzbuch für die Bekannten des Verstorbenen. Anmelden kann sich bei dem Konto niemand mehr. Facebook aktiviert den „Gedenkzustand“, sobald jemand den Tod des Nutzers meldet.