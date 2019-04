Eltern mit Hammer erschlagen

Nürnberg.Wegen Doppelmordes an den Eltern des Mannes muss ein Paar aus dem mittelfränkischen Schnaittach bei Nürnberg lebenslang hinter Gitter. Das Landgericht Nürnberg-Fürth verurteilte den 26-jährigen Informatiker und seine drei Jahre jüngere Frau gestern zur Höchststrafe. Die beiden Leichen hatte die Polizei einige Wochen nach der Tat entdeckt – eingemauert in einem Raum im Anwesen der Eltern.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Sohn in der Nacht auf den 14. Dezember 2017 seine im Bett liegende 66-jährige Mutter mit einem Zimmermannshammer erschlagen hatte. Danach tötete er mit dem Hammer auch seinen 70 Jahre alten Vater.

Die gelernte Kinderpflegerin war nach Überzeugung des Gerichts zwar in der Tatnacht nicht im Haus der Eltern des Mannes. Jedoch hätten die beiden Angeklagten gemeinschaftlich gehandelt, auch wenn die Frau nicht unmittelbar an der Ausführung der Bluttat beteiligt gewesen sei. Sie habe ihren Mann zu der Tat angestiftet, weil sie eine Heirat und ihren Einzug in das Haus davon abhängig gemacht habe, „dass die Eltern nicht mehr da“ seien, sagte die Vorsitzende Richterin Barbara Richter-Zeininger. Mit dieser Drohung habe die Angeklagte ihren Verlobten gezwungen, seine Eltern zu ermorden, weil sie den 26-Jährigen „für sich allein haben wollte“.

Für eine Tatbeteiligung der Frau gebe es keine Beweise, hatte Verteidiger Alexander Seifert in seinem Plädoyer gesagt. Ob die Anwälte oder die Staatsanwaltschaft in Berufung gehen, sagten sie nicht. dpa

