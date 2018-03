Emotionales Lied für den toten Vater

Anzeige

Berlin.Mit einer Ballade wird Michael Schulte (Bild) für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2018 singen. Der 27-Jährige aus Buxtehude bei Hamburg tritt mit der Ballade „You Let Me Walk Alone“ auf. Er hat sie für seinen Vater geschrieben, der vor 13 Jahren starb. Das ESC-Finale findet am 12. Mai in Lissabon statt. Schulte, der in der Nähe von Flensburg aufwuchs und inzwischen im niedersächsischen Buxtehude lebt, hat langjährige Bühnenerfahrung.

Er war im Jahr 2012 Drittplatzierter bei der Castingshow „The Voice of Germany“. Damals sang er auch mit dem Weltstar Ed Sheeran, mit dem viele den Rothaarigen musikalisch vergleichen. Schultes YouTube-Kanal hat mehr als 200 000 Abonnenten, seine Songs wurden im Netz Millionen Mal angeklickt.

Deutschland hat beim ESC zuletzt wenig Erfolg gehabt. 2015 und 2016 belegte der deutsche Beitrag den letzten Platz, 2017 den vorletzten. Einen Sieg für Deutschland hat zuletzt die Sängerin Lena Meyer-Landrut im Jahr 2010 mit dem Song „Satellite“ erzielt. Bei ausländischen Wettbüros, die für viele ESC-Fans ein wichtiger Gradmesser sind, stand „You Let Me Walk Alone“ gestern Mittag auf Platz acht. Insgesamt treten in Lissabon 43 Länder an, 26 Länder kommen ins Finale.