«Empire»-Star Taraji P. Henson ist verlobt

Anzeige

Henson spielte im vorigen Jahr an der Seite von Octavia Spencer in «Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen» über die Pionierarbeit schwarzer Wissenschaftlerinnen bei der US-Raumfahrtbehörde NASA mit. 2009 hatte sie für ihre Nebenrolle in «Der seltsame Fall des Benjamin Button» eine Oscar-Nominierung erhalten.