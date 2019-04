Entenmama verfolgt Rettung

Wien.Laut quakend steht eine Entenmutter an Ostern vor einer Abflussrinne, als die Polizei eintrifft. Ihre Küken sind in das Rohr gefallen und kommen nicht mehr heraus – doch zum Glück gelingt es den Wiener Polizisten sowie der Feuerwehr, sie zu retten.

Gleich elf Küken retteten die Beamten am Ostersonntag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelladens aus ihrer Notlage, nachdem sie die Rinne vorsichtig mit Wasser spülten und die Tiere am anderen Ende auffingen. Mit einer Transportbox wurde die Entenfamilie zu einem Teich in der Nähe gebracht und dort von den Helfern unverletzt in die Freiheit entlassen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019