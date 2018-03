Entführung aus Geldnot?

Anzeige

Fulda.Der mutmaßliche Entführer von Milliardärs-Sohn Markus Würth hatte nach Angaben der Ermittler Geldsorgen. Der Tatverdächtige, der am Mittwoch festgenommen worden war, habe „finanzielle Nöte“ und sei gern dem Glücksspiel nachgegangen, sagte der Leiter der Sonderkommission „Hof“, Daniel Muth, in einem Interview mit der „Fuldaer Zeitung“. „Vielleicht hat er aus Geldnot die Einfachheit der Entführung eines behinderten Menschen gesehen, und es gab eine sehr günstige Situation, sich des Markus Würth zu bemächtigen.“ Über die Tatplanung wisse man aber noch nicht genug. Der mutmaßliche Täter mache zur Entführung keine Angaben.

Der 48-Jährige soll im Juni 2015 den behinderten Sohn des baden-württembergischen Milliardärs und Unternehmers Reinhold Würth in Schlitz (Vogelsbergkreis) entführt haben. Nach einer gescheiterten Lösegeldübergabe – drei Millionen Euro wurden gefordert – wurde das Opfer tags darauf in einem Wald bei Würzburg unversehrt an einen Baum gekettet aufgefunden.

Ob der mutmaßliche Entführer Komplizen oder Mitwisser habe, sei unbekannt, sagte Muth. Der Mann hatte den Ermittlern zufolge 2017 einen neuen Anlauf gestartet, die Milliardärsfamilie zu erpressen. Er verlangte in verschlüsselten E-Mails 70 Millionen Euro in Kryptowährung und drohte, Markus Würth erneut oder einen anderen Familienangehörigen zu verschleppen. dpa