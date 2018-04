Eppingen sagt Umzug ab

Eppingen.Nach dem tragischen Hexenkessel-Vorfall hat die Stadt Eppingen den Leiergassenumzug morgen abgesagt. In einer Mitteilung auf der Webseite der Stadt hieß es gestern, der Umzug werde „aus aktuellem Anlass“ nicht stattfinden. Näheres zur Begründung wurde nicht genannt.

Eine 18-Jährige war am vergangenen Samstag beim Fasnachtumzug in Eppingen durch heißes Wasser in einem Hexenkessel, den

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.02.2018