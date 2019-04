Oldenburg.Der mutmaßliche Serienmörder Niels H. hat nach Einschätzung eines Gutachters in seinen Vernehmungen lange Zeit bewusst gelogen. Bestimmte Aussagen des ehemaligen Krankenpflegers könnten eindeutig als widerlegt angesehen werden, sagte der psychologische Sachverständige Max Steller gestern bei der Vorstellung seines Gutachtens vor dem Landgericht Oldenburg.

Die Staatsanwaltschaft hat den Ex-Pfleger wegen Mord an 100 Patienten an den Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg angeklagt. Sie wirft ihm vor, seine Opfer zwischen 2000 und 2005 mit Medikamenten zu Tode gespritzt zu haben. Das Gericht hat H. bereits zu lebenslanger Haft verurteilt.

„Er hält falsche Aussagen häufig so lange aufrecht, bis das Gegenteil eigentlich völlig feststeht“, sagte Steller. Dann räume H. den Vorwurf ein, versuche aber selbst dann noch, eine Erklärung für seine Falschaussage zu finden. „Er weiß um seine Vergangenheit Bescheid und will es nicht wahrhaben. Er weiß, was er gemacht hat.“ Der Verdächtige habe eine „hohe Lügenneigung und eine hohe Lügenbereitschaft“ und sei in der Lage, qualitativ hochwertige Falschaussagen zu machen. Dem widerspreche nicht, dass er sich oft bemühe, die Wahrheit zu sagen. dpa

