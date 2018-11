„Er würde gerne die Welt retten“

London.Vor dem Buckingham-Palast fuhr ein Panzer auf, um die wütende Bevölkerung zurückzuhalten. Die Verfassungskrise hatte Charles ausgelöst, der seiner Mutter Königin Elizabeth II. auf den Thron gefolgt war: Es handelte sich um ein stark überzogenes Zukunftsszenario, das da im Theater aufgeführt wurde.

Das vor wenigen Jahren in London gezeigte Drama stellte King Charles III. als Monarchen dar, der sein Land in ein Zerwürfnis stürzt. Und die Briten fragten sich: War das alles wirklich nur Theater? Seit Jahren wird Kritik laut angesichts der Wortmeldungen des ,,ewigen Thronfolgers“ zu Angelegenheiten, die ihm am Herzen liegen wie Umwelt- und Architekturthemen, und den vor einigen Jahren öffentlich gewordenen Briefen, die der Prinz an Ministerien schickte. Lobbyarbeit? Als künftiger König? Der Aufschrei war groß. Würde er sich auch vom Thron aus weiterhin einmischen?

Völlig verschiedene Rollen

Morgen wird Charles Philip Arthur George, Prinz von Wales und Herzog von Cornwall, 70 Jahre alt. Und anlässlich seines Geburtstags beruhigte er die Gemüter: Nein, er sei sich sehr wohl über die unterschiedlichen Rollen bewusst, und die Vorstellung, er würde als Staatsoberhaupt genauso weitermachen wie bisher, sei ,,totaler Blödsinn“, sagte er in einer BBC-Dokumentation.

Der Royal wurde monatelang von Kameras begleitet, und viele Zuschauer zeigten sich überrascht über sein Charisma, seine Zugänglichkeit und vor allem das Ausmaß seines Engagements. Nicht nur, dass er mehr als 25 Wohltätigkeitsorganisationen gegründet hat. Insbesondere seine Stiftung ,,The Prince’s Trust“ liegt ihm am Herzen. Diese hat mittlerweile mehr als 900 000 junge, benachteiligte Menschen unterstützt.

Daneben ist Charles Kunstliebhaber, leidenschaftlicher Kritiker moderner Architektur in Städten, Förderer der schönen Künste und der ihnen zugrundeliegenden handwerklichen Fähigkeiten. Doch die Hauptsorge von Charles, gerne in Gummistiefeln und inmitten von Feld, Wald und Wiesen abgelichtet, gilt der Umwelt. Seine Liebe zur Natur reicht weit über sein Hobby als Gärtner hinaus.

Privat charmant und witzig

Der Verfechter einer gesunden Ernährung besitzt einen Bauernhof, der ökologisch nachhaltig betrieben wird. Nicht nur diesbezüglich war er seiner Zeit weit voraus. Umweltschützer konnte er sich schon nennen, als das Thema Klimawandel noch ein Schatten-Dasein fristete. So hielt er bereits 1970 eine Rede gegen Plastikverschmutzung und für die Rettung des Planeten.

Prinz Charles als Visionär, der mit seinen Kindern früher im Urlaub herumliegenden Müll aufsammelte und ihnen die Obsession vererbte, stets das Licht auszuschalten. ,,Er würde gerne die Welt retten“, fasste seine Jugendliebe und zweite Frau, Herzogin Camilla, die Motivation zusammen. Das Paar wirkt glücklich, angekommen. Endlich, würde mancher Beobachter hinzufügen.

Während Charles’ Mutter, die Jahrhundertkönigin, mit ihren 92 Jahren schon lange als nationaler Schatz gefeiert wird und seine Söhne, die Prinzen Harry und William, nun mitsamt ihrer Ehefrauen Herzogin Catherine und Herzogin Meghan, Glamour, Farbe und Frische in die Monarchie brachten, wirkte Charles mitunter steif. Dabei wird er als im Privaten charmant, witzig und mitfühlend beschrieben. Doch es war seine Ex-Frau Prinzessin Diana, die als Königin der Herzen jahrelang von den Titelseiten der Boulevardblätter lächelte. Ihm blieb das Image des privilegierten Sonderlings und gefühlskalten Royals, der noch dazu von vielen für die gescheiterte Ehe verantwortlich gemacht wurde: Affären, Schlammschlachten. Und öffentlich bekanntgewordene schlüpfrige Details wie ein Telefonat, in dem Charles den Wunsch äußerte, ein Tampon Camillas zu sein. Es dürfte der Tiefpunkt gewesen sein. Mittlerweile haben seine Untertanen aber ihren Frieden mit dem Prinzen geschlossen.

Auch weil in den vergangenen Jahren sein Engagement noch offensichtlicher wurde und seine Söhne immer mehr über den Familienmenschen und ,,brillanten“ Großvater verraten haben. Er krabbele stundenlang mit den Enkeln auf dem Boden herum, lese ihnen aus Harry-Potter-Büchern vor und bringe sie mit ,,lustigen Geräuschen“ zum Lachen, erzählte Camilla.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018