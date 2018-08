Erdbeben der Stärke 5,1 in Italien

Montecilfon.Ein Erdbeben hat gestern Abend die italienische Region Molise südöstlich von Rom erschüttert. Die nationale Erdbebenwarte gab die Stärke mit 5,1 an. Das Beben ereignete sich um 20.19 Uhr in vier Kilometern Tiefe. Zunächst gab es keine Berichte über Verletzte. Es würden alle notwendigen Überprüfungen durchgeführt, teilte der Zivilschutz mit. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete über leichte Schäden wie Risse in den Wänden der Häuser in den Siedlungen nahe des Epizentrums. Es lag dem Zivilschutz zufolge zwischen den Orten Montecilfone, Guglionesi und Palata in der Provinz Campobasso. Viele Menschen hätten ihre Häuser verlassen und seien auf die Straße gelaufen. dpa

