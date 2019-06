Erdbeben erschüttert Südwesten Chinas

Häuser in Changning sind nach einem Erdbeben in China eingestürzt. © dpa

Peking.Bei einem schweren Erdbeben im Südwesten Chinas sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt, wie Staatsmedien am Dienstag berichteten. Das Beben, dessen Zentrum am Montagabend in der Gemeinde Changning nahe der Stadt Yibin in der Provinz Sichuan lag, erreichte die Stärke 6,0. Menschen liefen in Panik auf die Straßen. Mehr als 10 000 Häuser seien beschädigt, 73 komplett eingestürzt. Rund 100 000 Menschen seien betroffen, berichtete das Staatsfernsehen. Die Behörden begannen umgehend mit Bergungs- und Rettungsarbeiten. Es seien 5000 Zelte, 10 000 Feldbetten und 20 000 Decken ins Erdbebengebiet geschickt worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua.

Hunderte Einsatzkräfte

Unter den Verletzten sind mindestens fünf in kritischem Zustand. Insgesamt 16 seien schwer verletzt, berichtete das Parteiorgan „Volkszeitung“. Hunderte Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Das Erdbeben ereignete sich am Abend um 22.55 Uhr Ortszeit (16.55 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit). „Alles hat gewackelt, dann war es plötzlich wieder ruhig“, sagte der Angestellte eines Hotels in Changning. Es habe sich sehr stark angefühlt, zitierte Xinhua einen Bewohner von Changning namens Hu Yukun. Betroffen war auch die Nachbargemeinde Gongxian. Viele Menschen verbrachten aus Angst vor weiteren Beben die Nacht im Freien, wie in sozialen Medien berichtet wurde. dpa

