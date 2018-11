Erfolgreiche Großübung

Bruchsal.Fast 800 Rettungskräfte haben sich an einer Großübung in einem Eisenbahntunnel in Baden-Württemberg beteiligt. Das Szenario in der Nacht zum Sonntag: Im 3,3 Kilometer langen Rollenbergtunnel bei Bruchsal auf der Strecke von Stuttgart nach Mannheim sollte ein entgleister ICE sein. Neben Polizei, Feuerwehren, Bahn und Führungsstäben waren mehrere Rettungsdienste beteiligt.

„Das Zusammenspiel lief sehr anständig. Wir waren so weit sehr zufrieden. Es war eine tolle Organisation“, sagte der Feuerwehrkommandant der Stadt Bruchsal, Bernd Molitor, gestern. Es sei nicht darum gegangen, ein „Theaterspiel“ aufzuführen, sondern Abläufe zu überprüfen. Unter den Beteiligten seien allein 70 geschminkte Darsteller gewesen, die etwa Unfallopfer verkörpert hätten. Es habe auch einige Schaulustige gegeben. dpa

