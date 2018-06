Erinnerung an die RAF getilgt

Anzeige

„Gar nichts“ erinnere mehr an diesen Schusswechsel, erzählt Kreher. Es habe immer wieder Anträge gegeben, einen Gedenkort einzurichten. Dies sei aber nie umgesetzt worden. Und auch der letzte stumme Zeitzeuge ist mittlerweile weg. Die Unterführung, in der Hogefeld festgenommen wurde, gibt es nicht mehr. Gleis vier, auf dem Grams damals angeschossen lag, ist gesperrt. Bagger fahren über die Baustelle, Arbeiter renovieren den Bahnhof. „Jetzt kommen die aus dem Westen und laden ihre Probleme auf uns ab“, sei der Tenor gewesen, der damals herrschte, sagt Kreher. Heute werde innerhalb des Ortes kaum noch darüber gesprochen. Der amtierende Bürgermeister will gar nicht darüber sprechen. Ihn ärgere, dass Bad Kleinen in Deutschland nur mit diesem Tag in Verbindung gebracht werde, erzählt er kurz am Telefon. Während des Einsatzes und danach kam es den späteren Untersuchungen zufolge zu mehreren Pannen: Die GSG 9 trug keine schusssicheren Westen, die Kommunikation untereinander war unzureichend, ein Notarzt nicht vor Ort. Zudem soll die Leiche von Grams vor der Sicherung von Schmauchspuren gewaschen worden sein. Reisende fanden Tage später am Bahnhof Geschossteile. Hinzu kam eine chaotische Informationspolitik in den Tagen nach dem Einsatz. Damalige Medienberichte befeuerten die Verschwörungstheorien.

Wilde Spekulationen

So tauchten Zeugenaussagen auf, wonach ein Polizist dem schwer verletzten Grams die Waffe abgenommen und ihn dann mit einem gezielten Kopfschuss umgebracht haben soll. Eine Exekution durch staatliche Hand? Der damalige Generalbundesanwalt Alexander von Stahl überstand die Krise nicht und musste seinen Posten räumen. Bundesinnenminister Rudolf Seiters trat dagegen aus eigenen Stücken ab: Wenige Tage nach der Schießerei erklärte der CDU-Mann überraschend seinen Rückzug. Die Aufarbeitung des Juni-Tages in Bad Kleinen dauerte lange. Die Schweriner Staatsanwaltschaft verweist stets darauf, dass der Fall gründlich geprüft worden sei, die Ermittlungsergebnisse 31 Aktenordner füllten. Für Spekulationen über eine „Hinrichtung“ von Grams durch die GSG 9 habe sich kein haltbarer Beleg finden lassen, hieß es. Gründe, die Akten wieder zu öffnen, seien nicht erkennbar.

Heute erinnern nur noch Jahrestage wie dieser daran, dass der Terror der Roten Armee Fraktion (RAF) auch Bad Kleinen erreichte. Die Gruppe löste sich zwar erst 1998 komplett auf, doch fielen rund drei Jahre nach der Wende hier die letzten Schüsse zwischen der RAF und der Polizei. Ein Kapitel, das die Menschen im Ort endlich geschlossen sehen möchten. „Eigentlich ist Bad Kleinen das Symbol für das Ende des roten Terrors“, sagt Kreher.

