Eritreer soll in Psychiatrie

Frankfurt.Der Mann, der einen kleinen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof vor einen ICE gestoßen haben soll, soll dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Die Staatsanwaltschaft habe beim Landgericht die Durchführung eines sogenannten Sicherungsverfahrens beantragt, teilte Sprecherin Nadja Niesen am Montag in Frankfurt mit.

Einen Monat lang saß der 40-Jährige in Untersuchungshaft – dann wurde er „wegen offenkundig gewordener psychischer Probleme“ vorläufig in eine Klinik für forensische Psychiatrie verlegt. Dort wurde er auch begutachtet: Zur Tatzeit soll „eine schizophrene Psychose in akuter Form vorgelegen haben, die sich in einem paranoiden Verfolgungswahn und Fremdsteuerungserleben ausdrückte“, berichtete Niesen.

Gefahr für Allgemeinheit

Aufgrund seiner Krankheit soll er „bei Tatbegehung schuldunfähig gewesen sein“, glauben die Sachverständigen. Angesichts des diagnostizierten Krankheitsbildes bestehe „eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Beschuldigte in Zukunft weitere Gewaltdelikte begehen wird“. Zum Schutz der Allgemeinheit sei seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus erforderlich.

Ende Juli soll der Eritreer einen Achtjährigen und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen haben. Der Junge starb im Gleisbett, seine Mutter konnte sich retten. Eine ältere Frau, die er auch attackiert haben soll, konnte sich in Sicherheit bringen. Der Tatverdächtige, der seit 2006 in der Schweiz lebte, kam zunächst in Untersuchungshaft und dann in die Psychiatrie. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019