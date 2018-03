Ermittler tappen im Dunkeln

Anzeige

Bensheim/Darmstadt.Nach dem tödlichen Absturz eines Flugzeugs in Südhessen liegen keine Hinweise auf körperliche Probleme der Insassen vor, die zu dem Unglück geführt haben könnten. Das ergab die Obduktion der Opfer gestern, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Den Ermittlungen zufolge war das Leichtflugzeug am Samstag gegen 15 Uhr vom Flugplatz Worms aus gestartet. Es stürzte in der Nähe der Autobahn 5 bei Bensheim ab. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung arbeitet an der Aufklärung. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte keine Aussagen zu technischen Fragen treffen: „Das wäre reine Spekulation.“

Aus seiner Sicht ist klar, dass beide nicht wegen körperlicher Probleme abgestürzt sind. „Man muss davon ausgehen, dass sie bei vollem Bewusstsein waren.“ Der Pilot soll ein 32-jähriger Deutscher sein, der im Schweizer Kanton Zürich wohnte. Er hatte Freunde besucht, unter anderem auch die junge Frau, die aus Bickenbach (Kreis Darmstadt-Dieburg) stammte. Medienberichten zufolge handelt es sich um eine Schwester eines Bruderpaars, die als „The Real Life Guys“ im Internet Bekanntheit erlangten.