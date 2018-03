Ermittler veröffentlichen Bilder von mutmaßlichem Sexualstraftäter

Anzeige

Frankfurt/Main. Auf ihrer Suche nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter haben sich das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt an die Öffentlichkeit gewandt: Die Ermittler veröffentlichten am Montag Fotos des unbekannten Mannes, der seit 2014 mindestens zwölf Mal zwei Kinder missbraucht haben soll. Die grausigen Taten an den etwa sieben und zehn Jahre alten Jungen filmte er und stellte die Aufnahmen ins Darknet.

Insgesamt liegen den Behörden nach eigenen Angaben mehr als 3800 Bild- und Videodateien vor, die den Missbrauch in der Dachgeschosswohnung zeigen. "Sämtliche bisherigen Ermittlungsmaßnahmen haben nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen, der Opfer oder des Tatorts geführt", begründeten die Ermittler die vom Amtsgericht Gießen angeordnete Öffentlichkeitsfahndung.

Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben: