Ermittlungen wegen Scheinehen

Frankfurt.Mit Durchsuchungen in mehreren Bundesländern haben fast 1000 Ermittler gestern nach Beweisen für die organisierte Vermittlung von Scheinehen gefahndet. Sie waren gleichzeitig in zwei verschiedenen Ermittlungsverfahren tätig.

Bei Durchsuchungen in sieben Bundesländern sowie in Tschechien seien mehrere dringend Tatverdächtige festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Frankfurt. Seit den frühen Morgenstunden seien fast 100 Objekte durchsucht worden. An dem Einsatz waren etwa 850 Beamte beteiligt. Schwerpunkt der Ermittlungen sei Hessen, insbesondere das Rhein-Main-Gebiet. dpa