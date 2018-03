Erneut schwere Beben

Anzeige

Port Moresby.Erst vor eine Woche bebte in Papua-Neuguinea die Erde. Eine Woche später hat es in dem Pazifikstaat heftige Nachbeben gegeben. Am frühen Montagmorgen (Ortszeit) bebte die Erde im Westen des Landes der US-Erdbebenwarte zufolge mit einer Stärke von 6,0. Zuvor hatte sich drei Erdstöße mit Stärken zwischen 5,1 und 5,8 ereignet.

Über eventuelle Opfer oder Schäden lagen zunächst keine Angaben vor. Bei einem Beben der Stärke 7,5 waren am Montag vergangener Woche in der Region rund 50 Menschen ums Leben gekommen. Viele Erdbebenopfer in der bergigen Dschungelregion sind noch immer traumatisiert. Ein großer Teil der Infrastruktur sei durch das Beben vor einer Woche zerstört worden. dpa