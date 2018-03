Erneuter Missbrauchsskandal?

Anzeige

London.Mit stockender Stimme erzählt die junge Frau, wie sie von einem Mann mit dessen Gürtel geschlagen wurde. Wie er sie „zwei oder drei Mal pro Nacht“ verkauft hat. Wie Männer sie in einem ,,Vergewaltigungs-Haus“ zum Sex gezwungen haben. Damals lebte sie in der mittelenglischen Stadt Telford, war erst 14 Jahre alt, eingeschüchtert und verunsichert. Heute gehört die Britin, die anonym bleiben will, zu einer Gruppe Dutzender Frauen, die den Mut haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Seit Tagen berichten diese von Gruppenvergewaltigungen, erzwungenen Abtreibungen und Drohungen, von Ausbeutung und Gewalt. Erschüttert erneut ein Missbrauchsskandal die Insel?

In Telford in der Grafschaft Shropshire sollen seit den 80er Jahren bis zu tausend Mädchen Opfer eines Pädophilen-Rings geworden sein, enthüllte die Zeitung ,,Sunday Mirror“ kürzlich. Dahinter stecke dem Bericht zufolge ein organisiertes Netzwerk pädophiler Täter, oft asiatischer Herkunft, die weiße, verletzliche Jugendliche insbesondere aus prekären Verhältnissen im Visier gehabt hätten. Einige der Mädchen seien sogar ermordet worden.

Der Bericht sorgte für Empörung – ebenso wie einige Reaktionen der Behörden. So bezeichnete Polizeichef Tom Harding das geschilderte Ausmaß des Missbrauchs als „sensationsheischend“. Er denke nicht, dass Telford ,,schlimmer ist als irgendein anderer Ort in England oder Wales“. Doch die Regierung zeigte sich alarmiert und kündigte eine Untersuchung an. Seitdem melden sich immer mehr Frauen zu Wort.