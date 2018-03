Erneuter Wintereinbruch behindert Berufs- und Bahnverkehr

Anzeige

Hamburg/Kiel/Stralsund (dpa) - Kurz vor Ostern hat sich der Winter vor allem im Norden und Nordosten Deutschlands noch einmal zurückgemeldet. Schneefall und Glätte behinderten erneut den Berufsverkehr. Es gab zahlreiche Unfälle, meist blieb es bei Blechschäden.

Bereits in der Nacht zum Donnerstag hatte es laut Polizei einige wetterbedingte Unfälle gegeben. Am frühen Morgen häuften sich die Einsätze dann. Autofahrer mussten sich auf Staus und Sperrungen einstellen.

Auf der Autobahn 7 gab es in Schleswig-Holstein am frühen Morgen gleich zwei Sperrungen wegen querstehender Lkw. Außerdem kippten der Polizei zufolge zahlreiche Bäume unter der Schneelast um. So wurde die Hamburger Hochbahn stellenweise von Bäumen blockiert.