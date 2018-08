Ersatzbrücke in Staatshand

Genua.Die italienische Regierung will den Neubau einer Ersatzbrücke in Genua nicht dem in die Kritik geratenen Autobahnbetreiber überlassen. Das Unternehmen Autostrade per l’Italia solle das Geld geben, „aber wir bauen die Brücke wieder auf“, sagte Verkehrsminister Danilo Toninelli gestern. Alles andere wäre den Familien der Opfer und den Bürgern der Stadt gegenüber respektlos, sagte der Politiker der Fünf-Sterne-Bewegung.

Die Regierung gibt dem von der Benetton-Familie kontrollierten Autobahnbetreiber die Schuld am Einsturz der Brücke vor zwei Wochen, bei dem 43 Menschen ums Leben kamen. Eine neue Brücke könnte möglicherweise sogar von dem italienischen Stararchitekten Renzo Piano (Bild) entworfen werden. Er denke an nichts anderes mehr, sagte er laut Nachrichtenagentur Ansa.

Der 80-Jährige ist gebürtig aus Genua. Gestern stellte Piano dem Präsidenten der Region Ligurien, Giovanni Toti, seine Idee für eine Ersatzbrücke vor. Seine Werke stehen in aller Welt, so hat er etwa das Centre Pompidou in Paris und den Potsdamer Platz in Berlin entworfen.

Toninelli hatte am Montag vor einem Ausschuss im Parlament gesagt, der Einsturz des Polcevera-Viadukts sei „absurd“ und vermeidbar gewesen. dpa

