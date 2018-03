Erste Befragung nach Attacke

Anzeige

Heilbronn.Nach der Messerattacke auf drei Flüchtlinge am Samstagabend in Heilbronn haben Polizei und Staatsanwaltschaft erste Hinweise auf das mögliche Motiv des 70 Jahre alten Verdächtigen genannt. „Derzeit ist davon auszugehen, dass der Verdächtige mit seiner Aktion ein Zeichen gegen die aktuelle Flüchtlingspolitik setzen wollte“, hieß es gestern in einer Mitteilung von den beiden Behörden.

Eine Vernehmung des Verdächtigen habe noch nicht stattgefunden, wohl aber eine erste Befragung, sagte ein Sprecher der Polizei. Für die Ermittler hätten sich daraus – aber auch aufgrund der Tatumstände – Hinweise auf das Motiv ergeben. Ersten Ermittlungen zufolge, hatte der wohl alkoholisierte Senior ohne Vorwarnung ein Messer gezogen und auf die Männer eingestochen, die vor einer Kirche in Heilbronn standen.

Dolmetscher notwendig

Die Polizei korrigierte gestern frühere Angaben. Demnach wurde ein 17 Jahre alter Afghane bei dem Angriff schwer verletzt. Einen 25-jährigen Iraker und einen 19-jährigen Syrer verletzte der Angreifer leicht. Zuvor hieß es, der Iraker sei schwer verletzt, der Afghane und der Syrer nur leicht. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen in Heilbronn lebenden Mann mit russischer und deutscher Staatsangehörigkeit.