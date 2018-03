Erste Frau übernimmt das Ruder

Anzeige

Verband ermutigt Frauen

Langosch ist nicht nur die einzige deutsche Kapitänin eines Kreuzfahrtschiffs, sondern auch in der Schifffahrt eine Exotin. Von aktuell 1032 deutschen Kapitänen sind 14 weiblich. „Die Schifffahrt galt über Jahrhunderte als reine Männerdomäne“, sagt Ralf Nagel, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder. „Dieses traditionelle Bild erfährt einen Wandel, den wir sehr begrüßen.“ Sein Verband ermutige Frauen ausdrücklich, Berufe an Bord zu erlernen und auszuüben. Und um gleich ein Vorurteil auszuräumen: „Männer und Frauen werden je nach ihrem Rang an Bord völlig gleich entlohnt.“

„Der Job muss in die Lebensphilosophie passen“, betont Langosch. Sie habe den Beruf in dem Wissen ergriffen, dass die Vereinbarkeit mit Familie auf See sicher um einiges problematischer ist als in anderen Tätigkeiten. Die modernen Kommunikationsmittel machen es einfacher, mit der Familie und den Freunden in Kontakt zu stehen.

Wie es später mal um persönliche Ziele wie eigene Familie und Kinder aussieht, stehe aktuell bei ihr nicht im Vordergrund. Im Augenblick habe sie den besten Job für sich gefunden und richtig viel Spaß dabei. „Es passt alles.“

